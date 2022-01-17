Отчёт НАЦ: имущество на 4,5 млн леев арестовано за неделю

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На прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму около 4,5 млн леев. Речь идёт о банковских счетах, жилых помещениях, земельных участках, а также об уставном капитале.

За указанный период было проведено 3 операционных анализа, а ещё 37 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1043 материала, выдано 134 справки о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 57 звонков. В настоящее время по делам, находящимся в ведении НАЦ, арестованы 5 человек.

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