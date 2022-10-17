Отчёт НАЦ: арестованы активы на 4 млн леев

Отчёт НАЦ: арестованы активы на 4 млн леев

Среди арестованного имущества – 1 жилое помещение, 2 транспортных средства, 6 сельскохозяйственных участков и 1 участок под застройку.

На прошлой неделе в НАЦ было проведено 3 операционных анализа и инициировано столько же новых. Ещё 111 операционных анализов находятся на рассмотрении. В канцелярии ведомства было зарегистрировано 1 020 материалов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 36 звонков. В изоляторе НАЦ на прошлой неделе находились 2 человека.

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