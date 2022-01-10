Отчёт НАЦ: за неделю арестованы активы на 1,75 млн леев

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На минувшей неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму около 1,75 млн леев. Речь идёт о двух жилых помещениях, трёх транспортных средствах, а также об уставном капитале.

За указанный период было проведено 2 операционных анализа, а ещё 31 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 788 материалов, выдано 68 справок о неподкупности. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 39 звонков.

В настоящее время по делам, находящимся в ведении НАЦ, арестованы два человека.

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