Отчёт НАЦ: арестовано имущество на 1,2 млн леев

0

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на постройку и жилое помещение на сумму 1,2 млн леев.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, за указанный период было проведено 8 операционных анализов. Ещё 24 находятся на рассмотрении, в том числе 4 стратегических. Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 1158 материалов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступило 69 звонков. В изоляторе НАЦ находятся 4 человека.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.