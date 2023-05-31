Отбирал телефоны у прохожих: рецидивисту вынесен приговор

Отбирал телефоны у прохожих: рецидивисту вынесен приговор

25-летний мужчина был приговорён к 9 годам тюрьмы за серию разбойных нападений.

Подсудимый в столичном парке ударил прохожую по голове и украл мобильный телефон. Также на улице он подошёл к девушке-подростку, схватил за шею и силой отобрал мобильный телефон. В тот же день гражданин совершил ещё одну подобную кражу, а спустя несколько дней обокрал прохожую на Буюканах.

Подсудимый полностью признал свою вину, рассмотрение дела проходило в упрощённом порядке.

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