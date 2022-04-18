От зелёного к жёлтому всего один шаг: экс-председатель ЛДПМ вступил в ПДС

От зелёного к жёлтому всего один шаг: экс-председатель ЛДПМ вступил в ПДС

Бывший председатель Либерально-демократической партии стал членом ПДС. Виорел Чиботару появился на снимках, опубликованных на странице правящей партии в соцсети после избрания нового руководства территориальной организации ПДС в Шолданештах. 

Чиботару возглавлял ЛДПМ в 2016-2018 годах. Он занимает должность исполнительного директора Европейского института политических исследований в Молдове.

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