От зелёного к жёлтому всего один шаг: экс-председатель ЛДПМ вступил в ПДС

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Бывший председатель Либерально-демократической партии стал членом ПДС. Виорел Чиботару появился на снимках, опубликованных на странице правящей партии в соцсети после избрания нового руководства территориальной организации ПДС в Шолданештах.

Чиботару возглавлял ЛДПМ в 2016-2018 годах. Он занимает должность исполнительного директора Европейского института политических исследований в Молдове.

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