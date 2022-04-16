От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику

Что можно и нельзя делать на Страстной неделе и как встретить Пасху.
17 апреля отмечается праздник Входа Господня в Иерусалим, известный как Вербное воскресенье. За ним следует Страстная седмица, последняя и самая строгая неделя поста, когда вспоминаются страдания и смерть Иисуса Христа. Великий пост завершается с наступлением Пасхи — главного православного праздника, установленного в память о воскрешении Иисуса Христа. В этом году Пасха у православных приходится на 24 апреля.
Почему воскресенье перед Страстной неделей называется Вербным?
Согласно Евангелию, перед мученической кончиной Иисус Христос прибыл в Иерусалим. Накануне он воскресил умершего Лазаря, и люди вышли навстречу Спасителю, встречая его как царя — с пальмовыми ветвями. Поэтому в западной церкви этот день именуется Пальмовым воскресеньем.
Однако православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим как Вербное воскресенье. В нашей стране именно это дерево является символом пробуждения к новой жизни, потому что первое оживает после зимы. В некоторых других странах также нашли замену пальме: в Италии праздник встречают с веточками оливковых деревьев, во Франции используют самшит, розмарин и лавр.
По традиции распустившиеся веточки вербы освящают на вечерней службе накануне праздника. Некоторые хранят их потом весь год, полагая, что они излечивают от болезней, охраняют дом и отгоняют нечистую силу.
Поскольку праздник приходится на пост, нельзя есть мясо, молоко, яйца, сыр, сметану, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечку. В этот день к постному меню можно добавить рыбу и вино. Накануне праздника, в Лазареву субботу, вместо рыбы можно есть икру.
Что можно и нельзя делать на Страстной неделе?
Вербное воскресенье является предвестником грядущих страданий и смерти Иисуса, поэтому следующая за ним неделя называется Страстной. В это время соблюдается самый строгий пост: можно есть только растительную пищу без масла. Причем в пятницу и субботу церковь требует от верующих полного отказа от пищи.
На Страстной неделе не празднуются дни памяти святых, не совершаются поминовения усопших, венчания и крещения.
Особенное значение имеют последние три дня перед Пасхой. В Страстной четверг церковь вспоминает Тайную вечерю. В этот день принято наводить порядок в доме, поэтому его называют также Чистый четверг. Это время, когда можно начинать печь пасхальные куличи и красить яйца.
В Страстную пятницу верующие вспоминают о распятии и мученической смерти Иисуса. Литургии не проводятся, вечером совершается служба с выносом полотнища с изображением Христа — плащаницы. Это единственный день в году, когда в церквях не звонят в колокола.
В Страстную субботу, в преддверии Воскресения Христова, в церковных службах впервые за семь недель Великого поста появляются светлые, праздничные мотивы. После вечерней службы и литургии в храмах освящаются яйца и куличи, священнослужители меняют темные облачения на белые, пасхальные.
Как проходят пасхальные торжества?
Торжества начинаются в ночь на воскресенье. До начала пасхальной службы прихожане ждут Благодатного огня, который священнослужители доставляют из храма Гроба Господня в Иерусалиме. От него зажигают церковные свечи, многие верующие уносят лампаду с огнем домой, где стараются поддерживать его в течение года.
Богослужение обычно начинается около 23:00 и длится несколько часов. О начале Пасхи возвещает колокольный звон, именуемый благовестом.
Ровно в полночь начинается торжественная ранняя служба (заутреня). Под колокольный звон священнослужители и прихожане трижды совершают шествие вокруг храма. Крестный ход движется против часовой стрелки, что символизирует следование навстречу воскресшему Христу.
Затем служат божественную литургию, освящают особый бездрожжевой хлеб — артос или просфору, который потом раздают верующим.
Все сорок дней — с Пасхи до Вознесения — двери в алтарь, называемые Царскими вратами, остаются открытыми на протяжении всего дня и повсюду звонят колокола. Считается, что добрые дела, совершаемые в эти дни, помогают очиститься верующим от грехов.
Почему на Пасху красят яйца?
Эта традиция во многом связана с весенними языческими культами, где яйца символизируют новую жизнь. В христианстве ее часто связывают с притчей о Марии Магдалине, которая подарила римскому императору Тиберию яйцо как символ воскрешения Иисуса Христа. Правитель ответил, что поверит в чудо, если белое яйцо станет красным, и оно изменило цвет. Поэтому основной цвет для окрашивания яиц на Пасху — красный.
Если яйцо окрашено в один цвет — это крашенка, если покрыто узорами — писанка. Отправляясь в гости, принято брать яйца с собой и обмениваться ими с родными и близкими.
Что нужно есть и чего нельзя делать на Пасху?
С наступлением Пасхи заканчивается Великий пост, поэтому в праздничное меню возвращаются мясные и молочные блюда. Пасхальный стол на Руси был обильным. В богатых домах готовили 40 различных блюд по числу дней истекшего поста.
Особое место в меню занимают кулич и пасха — символы праздника наравне с крашеными яйцами.
На Пасху не полагается ездить на кладбище и совершать панихиды, поскольку этот день считается праздником возрождения. Это следует сделать на Радоницу.