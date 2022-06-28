От трёх дней до месяца: некоторые жители столицы остались без горячей воды (СПИСОК АДРЕСОВ)

О плановых отключениях, связанных с проведением плановых работ, сообщило АО “Термоэлектрика”.
Так, с 09.20 28 июня по 17.00 30 июня горячую воду отключили по следующим адресам:
- Албишоара, 25
- А. Хыждеу, 49, 72
- Кагул, 8, 8/2
- Грэдинилор, 23, 23/1, 25, 56, 58, 69
- Г. Уреке, 30
- И. Ботезэторул, 17
- Сф. Георге, 29
- Т. Майореску, 13
В то же время некоторые жители Ботаники остались без горячей воды на целый месяц: с 10.10 27 июня до 17.00 22 июля:
- Куза-Водэ, 36, 36/1, 38/1, 38/2
- Траян, 21/3, 23/1, 23/2
- Гренобле, 203, 205/2, 207.
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