От трёх дней до месяца: некоторые жители столицы остались без горячей воды (СПИСОК АДРЕСОВ)

От трёх дней до месяца: некоторые жители столицы остались без горячей воды (СПИСОК АДРЕСОВ)

О плановых отключениях, связанных с проведением плановых работ, сообщило АО “Термоэлектрика”. 

Так, с 09.20 28 июня по 17.00 30 июня горячую воду отключили по следующим адресам:

  • Албишоара, 25
  • А. Хыждеу, 49, 72
  • Кагул, 8, 8/2
  • Грэдинилор, 23, 23/1, 25, 56, 58, 69
  • Г. Уреке, 30
  • И. Ботезэторул, 17
  • Сф. Георге, 29
  • Т. Майореску, 13

В то же время некоторые жители Ботаники остались без горячей воды на целый месяц: с 10.10 27 июня до 17.00 22 июля:

  • Куза-Водэ, 36, 36/1, 38/1, 38/2
  • Траян, 21/3, 23/1, 23/2
  • Гренобле, 203, 205/2, 207. 

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