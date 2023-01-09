От травм на производстве в прошлом году погибли 61 человек

От травм на производстве в прошлом году погибли 61 человек

За 11 месяцев прошлого года в Государственной инспекции труда было зарегистрировано более 500 несчастных случаев на производстве. В результате более 530 сотрудников получили травмы, 61 человек погиб.

Государственная инспекция труда расследовала более 113 несчастных случаев на производстве. Около 100 из них были связаны с тяжёлым или смертельным исходом, 11 привели к временной нетрудоспособности. По более чем 370 случаям начаты внутренние расследования. В декабре на рассмотрении находились ещё 27 несчастных случаев, 13 из которых – со смертельным исходом.

В прошлом году инспекторы выявили более 21 тысячи нарушений со стороны работодателей. Более половины из них относятся к несоблюдению договорных положений, а более 10 тысяч – к нарушениям в области охраны труда и техники безопасности. Также было выявлено два серьёзных нарушения, связанных с трудоустройством граждан Республики Молдова за границей, передаёт tvrmoldova.md.

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