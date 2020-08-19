От слов к делу: начаты работы по расширению газораспределительной сети в Сынжере

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До конца текущего года 622 дома в коммуне Сынжера будут газифицированы. Сегодня начались работы по расширению газораспределительной сети в населенном пункте. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

– Примария Кишинева проделала огромную работу для реализации этого проекта. Были проведены переговоры с руководством “Moldovagaz” и с жителями коммуны Сынжера. Общая протяженность нового сегмента сети составит 16 километров, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, в расширение газораспределительной сети будет вложено более 9,5 млн. леев. Проект запущен по инициативе примарии Кишинева и будет осуществляться в партнерстве с АО “Moldovagaz”в соответствии с инвестиционным планом “Chișinau-gaz” на текущий год.

– Рад, что в пригородах столицы реализуются проекты. Некоторые из них уже завершены, другие только начаты. По завершению большого объема работы в первую очередь жители смогут увидеть изменения. Я и в дальнейшем буду следить за текущими проектами в пригородах, – подчеркнул генпримар.

Стоит отметить, что на проекты в пригородных населенных пунктах муниципалитет выделил около 100 миллионов леев.

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