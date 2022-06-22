От серьёзных травм спасли шлемы: двое подростков на мопеде попали в ДТП

От серьёзных травм спасли шлемы: двое подростков на мопеде попали в ДТП

Инцидент произошёл накануне в Каменке. Юноши 14 и 16 лет на мопеде отправились покататься по центру города. Парни были в шлемах. Водитель – старший из ребят – недавно получил права. Спиртного не употребляли. Двигались со скоростью не больше 50 км/ч.

Неожиданно прямо на ходу у технически исправного транспортного средства порвалась цепь. Часть её попала в заднее колесо, лопнула камера. На ходу мопед опрокинулся на проезжую часть. Ребят отбросило в сторону. От серьёзных травм их спасли шлемы. Но без множественных ушибов и ссадин не обошлось, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На место прибыла скорая помощь. В больнице подростков осмотрели и отпустили домой.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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