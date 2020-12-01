От Санду потребовали отказаться от румынского гражданства

0

Гражданское общество требует, чтобы избранный Президент Республики Молдова Майя Санду отказалась от румынского гражданства. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении.

Авторы декларации отмечают, что, принимая во внимание тот факт, что Президент Республики Молдова в соответствии с конституционными полномочиями является верховным главнокомандующим вооруженными силами и координирует внешнюю политику, он должен руководствоваться исключительно удовлетворением интересов нашей страны в этих областях, пишет actualitati.md.

– Вступая в должность, Президент Республики Молдова клянется отдать все свои силы и умения для процветания Республики Молдова, уважать Конституцию и законы страны, защищать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы. Считаем правильным опыт других стран, в которых президент имеет только гражданство своего государства. Обратите внимание, что, принимая присягу другого государства, человек, обладающий общественным достоинством, не может чтить и то, и другое, и должен соблюдать свою присягу перед собственным народом. Мы просим госпожу Майю Санду, избранного Президента Республики Молдова, в силу вышеизложенного, немедленно и публично отказаться от гражданства других государств и руководствоваться в своей деятельности исключительно интересами молдавского народа, чтобы способствовать укреплению нашего общества, избегая вмешательства нашей страны в геополитические игры, и достойно представлять нас по отношению ко всем государствам мира, – говорится в заявлении представителей организаций гражданского общества Молдовы.

Майя Санду на этот призыв пока не ответила.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.