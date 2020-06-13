От разгула стихии пострадало несколько населенных пунктов страны

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По данным ГИЧС, в результате вчерашних проливных дождей и сильного ветра некоторым населенным пунктам был нанесен ущерб.

Так, ветер повредил около 200 кв. м металлочерепицы на крыше школы в селе Тешкурень Унгенского района. Осадки повредили и сельскохозяйственные культуры в данном районе. Согласно предварительным оценкам экспертов, в селе Четирень Унгенского района дожди уничтожили 6 га садов и посевов.

В Теленештах дожди повредили несколько сельскохозяйственных угодий. По данным ГИЧС, сильный ветер повредил крышу винзавода в селе Сэрэтений Векь, а в селе Киштелница Теленештского района спасателям пришлось выкачать воду из пострадавших домашних хозяйств.

Ущерб, нанесённый непогодой, предстоит подсчитать специалистам.

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