От предупреждений-к штрафам: 8 столичных магазинов были оштрафованы за использование пластиковых пакетов (ФОТО)

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С начала года столичная полиция выписала 8 штрафов на общую сумму 33 тыс. леев за использование и продажу пластиковых пакетов и посуды.

Напомним, что с 1 января этого года вступили в силу поправки к закону о внутренней торговле, которые запрещают оборот пластиковых пакетов и посуды, за исключением биоразлагаемых.

– Эти положения направлены на борьбу с пластиком, а именно на снижение количества пластика, который загрязняет окружающую среду, – отмечает столичная полиция.

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