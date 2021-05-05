От коронавируса вакцинировано 4% населения Молдовы

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До настоящего времени в нашей стране было применено 151145 доз вакцин от коронавируса. Привито 4% населения страны. В муниципальных и районных больницах иммунизировано 80% персонала, в результате чего заболеваемость COVID-19 среди медицинских работников сократилась более чем на 85%.

Как отметили на еженедельной пресс-конференции представители Минздрава, до настоящего времени в Молдову поступило 684970 доз вакцин от коронавируса: 266400 доз AstraZeneca, 142000 доз Спутник V, 152000 доз Sinopharm и 100000 доз Sinovac, а также 24570 доз Pfizer. Первую дозу AstraZeneca получили 118214 граждан, Спутника – 1167, Pfizer – 12431, а Sinopharm – 875 человек. Вторую дозу AstraZeneca поставили 5774 граждан, Pfizer – 11990, а Sinopharm – 694.

Показатель вакцинации в Молдове выше, чем в Македонии, Боснии и Герцеговине, Украине, Грузии и Кыргызстане. Всего 332 человека или 0,22% от числа вакцинированных заболели после введения первой дозы.

У 1265 проявились побочные явления: у 96% лёгкие (температура до 38,5, мышечные боли и т.д.), а у 4% – средние (температура выше 38,5, аллергия).

Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове началась 2 марта.

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