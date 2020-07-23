От коронавируса в Молдове вылечились уже более 15 тысяч человек

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По состоянию на утро 23 июля за всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 21 798 случаев заболевания коронавирусом, 1459 из которых – в Приднестровье. 421 человек остается в тяжелом состоянии (в том числе 28 подключены к аппаратам ИВЛ) 922 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступили 79 человек с подозрением на инфекцию. Вылечились еще 318 человек. Всего выздоровели 15174 пациентов. Скончались 713.

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