От коронавируса в Молдове вылечились уже более 115 тысяч человек

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Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки вылечились еще 1382 человека, а всего – 115612.

По состоянию на вечер 18 декабря активными оставались 15048 случаев коронавируса.

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