От коронавируса в Молдове вылечились уже более 115 тысяч человек

От коронавируса в Молдове вылечились уже более 115 тысяч человек

Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки вылечились еще 1382 человека, а всего – 115612.

По состоянию на вечер 18 декабря активными оставались 15048 случаев коронавируса.

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Комментарии (1)

  1. Хватит уже пудрить мозги населению!!! Вы говорили, что лекарства нет от ковида. Все это четко режиссированный спектакль, – кто умрет, причина ковид и т.д. Других болезней уже просто не существует!!!

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