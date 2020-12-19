От коронавируса в Молдове вылечились уже более 115 тысяч человек

Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
За сутки вылечились еще 1382 человека, а всего – 115612.
По состоянию на вечер 18 декабря активными оставались 15048 случаев коронавируса.
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Хватит уже пудрить мозги населению!!! Вы говорили, что лекарства нет от ковида. Все это четко режиссированный спектакль, – кто умрет, причина ковид и т.д. Других болезней уже просто не существует!!!