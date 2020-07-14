От коронавируса в Молдове вылечились более 13 тысяч человек

От коронавируса в Молдове вылечились более 13 тысяч человек

По состоянию на утро 14 июля число подтверждённых в Молдове случаев коронавируса составляет 19 439. 1 321 из них – в Приднестровье.

Из медицинских учреждений страны были выписаны ещё 240 граждан. Общее количество выздоровевших составило 13 033. 358 от числа заболевших остаются в тяжёлом состоянии. 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 1 001 оценивается как среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Зарегистрированы ещё 3 летальных исхода. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 64-летний мужчина из Чимишлийского района, 63-летняя жительница Каларашского района, 72-летний бельчанин. У всех были хронические заболевания. Общее число летальных исходов составило 652.

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