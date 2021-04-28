От коронавируса в Молдове начали вакцинировать пожарных и спасателей

0

27 апреля в Молдове началась вакцинация от коронавируса сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Спасатели и пожарные получили первую дозу вакцины Astra Zeneca.

По данным пресс-службы ведомства, первыми были привиты сотрудники подразделений в Кишинёве, Криулянах, Дубоссарах, Страшенах и Яловенах – более 120 спасателей и пожарных.

– Сотрудники ГИЧС заинтересовались возможностью получить первую дозу вакцины, так как они находятся на передовой линии борьбы с COVID-19 – проводят спасательные операции и постоянно контактируют с людьми. Спасатели и пожарные призывают граждан вакцинироваться, так как только коллективная иммунизация позволит побороть COVID-19, – говорится в сообщении ведомства.

В ближайшие дни иммунизация спасателей и пожарных продолжится на юге и севере страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.