От коронавируса в Молдове начали вакцинировать пожарных и спасателей

От коронавируса в Молдове начали вакцинировать пожарных и спасателей

27 апреля в Молдове началась вакцинация от коронавируса сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Спасатели и пожарные получили первую дозу вакцины Astra Zeneca. 

По данным пресс-службы ведомства, первыми были привиты сотрудники подразделений в Кишинёве, Криулянах, Дубоссарах, Страшенах и Яловенах –  более 120 спасателей и пожарных.

– Сотрудники ГИЧС заинтересовались возможностью получить первую дозу вакцины, так как они находятся на передовой линии борьбы с COVID-19 – проводят спасательные операции и постоянно контактируют с людьми. Спасатели и пожарные призывают граждан вакцинироваться, так как только коллективная иммунизация позволит побороть COVID-19, – говорится в сообщении ведомства.

В ближайшие дни иммунизация спасателей и пожарных продолжится на юге и севере страны.

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