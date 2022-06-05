От Комрата до Окницы: тысячи граждан потребовали в своих городах отставки власти

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Акции протеста прошли сегодня в большинстве городов страны – от юга до севера.

В центре Комрата сотни человек выразили возмущение диктаторской политикой Майи Санду и её партии, которые используют силовые структуры в качестве орудия расправы с неугодными и инакомыслящими.

В Гагаузской автономии, как и в остальной Молдове, возмущены бесконтрольным ростом ценом и тарифов и полным пренебрежением властей к проблемам людей. Кроме того, в Комрате проводят параллель между Майей Санду и олигархом Владимиром Плахотнюком, чьи «традиции» в худшем виде она продолжает.

Возмущены и жители Окницы. На протесте в центре города люди говорили об отсутствии поддержки от государства на фоне постоянного роста цен и тарифов. Участники акции потребовали от президента страны Майи Санду и её команды прекратить разрушать Молдову.

Акции протеста прошли также в Леова, Бричанах, Теленештах, Новых Аненах, Бельцах и других городах страны. Как и везде, граждане осудили проводимый в отношении населения геноцид и потребовали отставки виновных в этом.