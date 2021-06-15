От июльских выборов зависит всё

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Почему не стоит поддерживать пропрезидентские правые силы

11 июня закончилась регистрация кандидатов и партий для участия в выборах. Официально можно говорить о старте избирательной кампании…

Кандидаты без шансов

19 партий и избирательных блоков зарегистрировались в качестве участников выборов. Ежу понятно, что не все пройдут в парламент. Опросы, которые были проведены до сих пор, говорят о том, что бой идёт между двумя силами – Блоком коммунистов и социалистов и партией «Действие и солидарность» (ПДС). Некоторые опросы дают шансы и Партии ШОР, которая может набрать 6–7%. Остальные, скорее всего, не пройдут.

Обратите внимание, что фактически все эти партии, за редким исключением, бьют по блоку ПКРМ – ПСРМ и боятся рот открыть против Санду и ПДС. Раньше они боялись критиковать Плахотнюка, сегодня – Санду. А всё потому, что и за Плахотнюком, и за Санду стоят Госдеп и посол США. Для того чтобы понять кто есть кто, просто задайте вашим фаворитам простые вопросы и вы увидите, как они станут заикаться, увиливать от ответа, кричать «сам дурак».

А вопросы простые: Санду участвовала в концессии аэропорта и в голосовании, которые привели к краже миллиарда? Санду, которая была три года в четырёх олигархических правительствах Плахотнюка и Филата, честная? Вы за то, чтобы вернуть русскому статус языка межнационального общения? Вы за интеграцию с ЕврАзЭС? Вы считаете, что пропаганду ЛГБТ (сексуальных меньшинств) нужно запретить или нет? Согласны ли вы с тем, что западные послы, главным образом посол США, грубо вмешиваются во внутренние дела Молдовы и это неприемлемо? Согласны ли вы с тем, что Молдова превратилась в полуколонию Запада и Санду сдаёт суверенитет страны? Считаете ли вы, что все НПО, то есть соросята, получающие сотни миллионов леев из-за рубежа, работают часто против собственной страны?

Как только вы спросите этих господ, в том числе с якобы левого фланга про Санду и посла США, посмотрите на их реакцию. А ведь ответ должен быть простым: да или нет. Но они будут скулить, выть как волки, извиваться, как уж на сковороде, кричать про разделение общества, сталкивание граждан лбами, чтобы политики могли воровать. Всё напоминает 2013–2018 годы, когда лидеров многих партий спрашивали, что они думают о Плахотнюке. Ответ был из серии: «Додон

– бандит, диктатор!» Да знаем мы, кто такой Додон! Скажите что-то про Плахотнюка… И тут эти господа начинали биться в конвульсиях. Помните или уже забыли?

А вот я помню и очень надеюсь, что мой читатель помнит мои взгляды и позиции за последние 10 лет. Помнит, кто критиковал в те тяжёлые годы Плахотнюка, Гимпу и других олигархов. Помнит, кто писал про грабежи, приватизации, кражу миллиарда. Помнит, кто писал книги типа «Олигархическая Молдова» (2014 г., 865 страниц), когда все молчали и предпочитали прятаться в кустах. Это сегодня они герои, а тогда верой и правдой служили ворам и олигархам.

Майя Санду считает всех граждан идиотами. Говорит: «Назовите мне решение, которое я приняла под давлением извне!» Да все ваши решения принимают в посольстве США! И лишь изредка – в Берлине.

Марионетка послов и западных фондов

М. Санду считает всех граждан идиотами. Говорит: «Назовите мне решение, которое я приняла под давлением извне!» Да все ваши решения принимают в посольстве США! И лишь изредка – в Берлине. Будучи премьером, вы заморозили закон о 50% местной продукции в супермаркетах, потому что так хотел «Кауфланд». Будучи президентом, вы не промульгировали отмену закона о миллиарде, потому что ЕС и МВФ были против. Вы не промульгировали закон о торговле, защищающий местного производителя, потому что «Кауфланд», ЕС и США истерили. Вы хотите отменить закон о снижении пенсионного возраста, потому что МВФ недоволен им. Вы отдали Джурджулештский порт Европейскому банку, потому что Меркель этого хотела. Вы разрешили Украине построить сеть ГРЭС на Днестре. Это лишит нас в будущем питьевой воды. Но вы очень хотели понравиться Зеленскому, и вам удалось это.

Вы молчите о возвращении Кишинёвского аэропорта, потому что Ротшильд не поймёт. Вы против закона о русском языке, потому что посол США вам приказывает делать это. Вы обещали заменить молдавский язык в Конституции румынским, потому что так хочет Бухарест. 8 марта вы ходили на парады женщин-лесбиянок (что это вообще такое?!), потому что этого требует Евросоюз и послы. Вы закрыли 119 школ, потому что так хотел Всемирный банк. Вы требуете ухода российских миротворцев, потому что так хочет НАТО. Вы и слова не говорите про Плахотнюка и его выдачу, чтобы не раздражать США. Вам даже в Россию запрещают ездить, не говоря про Китай, Беларусь. Вы – первый президент Молдовы, который является гражданином другой страны, давал клятву верности другой стране, и главное – не желает отказываться от этого гражданства хотя бы из уважения к своей земле и гражданам. И вы – первый президент, чья администрация полностью находится на внешнем финансировании немецкого Фонда Аденауэра. И вы хотите сказать, что служите молдавскому народу? А почему тогда вам платят деньги иностранцы? За Джурджулешты? Или за аэропорт? Или за обещание передать Республиканский стадион посольству США?

Вы никогда и никому не помогали – ни церкви, ни пенсионерам, ни тем более неимущим. Когда вас просят граждане решить их проблемы, у вас «нет прерогатив». Когда просят ваши хозяева – вы тут же всё исполняете. Вы – рядовая марионетка. Без нацио-нальной гордости, любви к своей земле, вере, традициям и простым людям. Скоро это поймут многие. Главное, чтобы не было слишком поздно.

А может, сразу сдаться в плен?

Безусловно, среди многих граждан, сторонников государственности, нейтралитета и дружбы с Россией, существует определённая апатия. Некоторые не считают выборы такими важными. Дескать, независимо от результатов выборов «ничего не поменяется», «с этим бардаком уже ничего не поделать». У других уже видна даже фрустрация от ожидания проигрыша и ощущения перспективы остаться в меньшинстве в своей стране. Но осмелюсь задать нашим согражданам вопросы. Кого больше в нашей стране – унионистов или государственников? Если унионистов и сторонников прорумынских партий, то почему Санду и ПДС все свои клипы снимает и на русском языке? А почему все прoевропейские и румынские СМИ (TV8, PRO TV, Jurnal TV, Ziarul de Gardă) создали себе и русскоязычные версии? Не для того ли, чтобы одурманить русскоязычных? А почему Запад вложил сотни миллионов евро в русскоязычные СМИ в стране – nokta.md, tuc.md, TV8, newsmaker.md, point.md? Раз русских и «левых избирателей» мало, зачем тратить такие деньги на эти СМИ? Видимо, потому, что их много. И без влияния на русскоязычных и государственников победа Санду не была бы возможной в принципе.

А могла ли Санду победить в 2020 году, если бы не предательство Р. Усатого, который создал себе образ пророссийского кандидата, а потом слил голоса в пользу Майи Григорьевны? А это, напомню вам, 17 %. Ответ очевиден – нет! В 2014 году он также призвал граждан порвать бюллетени. Почти 5 % так и сделали. Вследствие этого ПКРМ и ПСРМ не хватило ровно 5 голосов (ПСРМ набрала 25, ПКРМ – 21) для формирования власти.

Теперь вы понимаете, почему создано столько условно левых партий? Они отберут голоса у ПКРМ – ПСРМ и приведут Санду и унионистов к власти, как и в 2014, и в 2020-м. Но если граждане обдумают свой выбор, то Санду и ПДС ждёт громкий провал. И они боятся этого как огня.

Граждане должны задать себе ещё один простой вопрос: откуда у них возникли мысли, что выборы не важны, что они ничего не изменят? Почему тогда правые, унионисты и диаспора считают, что выборы крайне важны, что это их последний бой, что это их шанс полностью прогнуть всех и вся… А не прочитали ли вы, уважаемые сограждане, эти мысли в Фейсбуке или в так называемых независимых от граждан СМИ? Не они ли внушили вам, что ничего не изменится? Но вы посмотрите, что пишут эти же СМИ на молдавском языке. Они пишут, что эти выборы дадут им шанс вступить в НАТО, объединиться с Румынией, очистить всю страну от несогласных, посадить всех, кто против них.

С чем идут ПДС и М. Санду?

Глобалисты и их филиалы (соросята, троцкисты, прогрессисты) дружным колоннами объединились против Молдовы. И Санду убеждена, что эти выборы очень даже значимы. Она уже пригласила немецких таможенников вместо молдавских. Она уже зовёт внешних экспертов вместо местных судей и прокуроров. Она уже открыто говорит, что надо провести местную реформу и урезать количество сёл, а значит и советников, и мэров. Это всё, конечно, хорошо. А дальше что? Привезёт иностранных учителей, медиков, инженеров, токарей, фермеров?

Ну посадит Санду всех оппонентов и полстраны в придачу. Катком пройдётся по депутатам, мэрам, советникам – ведь крупных воров она сажать не будет. Или, может, вы слышали, чтобы она упоминала имена Лянкэ, Габурича, Филипа, Шалару, Киртоакэ, Плахотнюка в списке коррупционеров? Нет! Они же поддержали её на выборах. Поэтому дальше она будет ловить учителя с коробкой конфет, доктора, которому больной дал гуся за то, что тот спас ему жизнь, медсестру, которая взяла 30 леев за укол и т. д.

А потом придётся сажать своих… А кто работать будет? Гросу? Он умеет только с кулаками бросаться на «сепаратистов». Ната Албот? Она неплохо справляется с контрабандой марихуаны, а вот создать рабочие места, повысить пенсии – вряд ли. Маркоч? Так он тендеры на 58 млн леев распиливает в Бельцах – занят человек.

На самом деле М. Санду идёт по повестке мировых глобалистов. Она радикал, который втянет в хаос всю страну. И команда у неё – сами видите какая… Поэтому от этих выборов зависит многое. Я бы сказал – всё!

Богдан Цырдя,

политолог