От фермерских продуктов до новогодней ели: в столице продолжаются ярмарки выходного дня

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В эти субботу и воскресенье жители и гости столицы смогут посетить ярмарки по указанным ниже адресам.

Ботаника:

С 1 по 7 декабря будет проходить ярмарка-продажа хвойных деревьев на пересечении ул. Куза-Водэ с ул. Индепенденцей. Аналогичные ёлочные базары открыты по бул. Дачия, ул. Н. Зелинского, 32 пересечение с ул. Сармизеджетуса, бул. Дечебал пересечение с ул. Н. Зелинского, бул. Дачия, 47.

На бул. Дачия, 16/1 состоится ярмарка местных производителей, организованная АО “Перспектива” совместно с претурой сектора.

Буюканы:

Перед зданием “Кеntford” (бул. Штефана чел Маре, 202) в субботу пройдёт ярмарка “EcoLocal”.

Центр:

ул. Тестемицану, 13, 30 – ярмарки фруктов и овощей. А новогоднюю ель можно будет купить по адресам: ул. Измаил угол с бул. Д. Кантемир; ул. Академией, 5; ул. Измаил, 84 (на парковке); ул. Н. Тестемицану, 20, угол с ул. К. Вырнав, Хынчештское шоссе, 62А; ул. Армянская угол с ул. М. Варлаам.

Рышкановка:

Ярмарки по продаже местных фруктов, овощей и продуктов пчеловодства пройдут на Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 6.

Ёлочные базары: ул. Болгарская угол с ул. Ал. чел Бун; ул. Александру чел Бун, 13-15; улица Кожокарилор, 6; ул. Колумна угол с ул. Болгарская.

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