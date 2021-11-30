От евроинтеграции – ничего, кроме цен

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О формировании полицейско-бюрократического государства

25 ноября PAS приняла скопом в первом чтении важнейшие документы для страны: госбюджет, бюджетно-налоговую политику, бюджеты социального страхования и медицинского страхования. А уже к 22:00 появилась и вишенка – Закон о повышении пенсионного возраста!

И всё это было проголосовано посреди ночи, в лучших традициях Плахотнюка, которого так яростно критиковала Майя Санду.

Бедные станут беднее

Бюджет был представлен намного позже, чем предусмотрено логикой процесса, – за день до его принятия. Без публичных дискуссий. Более того, в начале сентября-октября должны были вынести на обсуждение налогово-бюджетную политику, а потом все остальные документы, но их представили вместе, создав неразбериху, которая позже выйдет боком.

Доходная часть госбюджета в следующем году составит 50 млрд 066 млн 602,7 тыс. леев (+9,2% к 2021 г.). При этом расходы – 65 млрд 202 млн 602,7 тыс. леев (+13,1%). Дефицит составит 15 млрд 136 млн леев – это 6% ВВП (255,7 млрд леев), хотя ст. 15 параграф (1) Закона о государственных финансах и фискальной бюджетной ответственности прямо ограничивает уровень дефицита в 2,5 % ВВП.

Основными источниками его финансирования будут внешние источники. В первую очередь это поступления от внешних займов и реализации проектов, финансируемых из внешних источников, – 9,2 млрд леев. Выпуск государственных ценных бумаг – 4,9 млрд леев (то есть опять долги!). И, внимание, средства от продажи и приватизации госактивов, то есть госпредприятий и акций государства в таковых, – 500 млн леев. Также деньги поступят от увеличения налогов на сигареты, на азартные игры. При этом в 2022 году на обслуживание долгов будет затрачено 6,2 млрд леев. Каждый седьмой лей с налогов гражданина Молдовы пойдёт на оплату этих долгов. Об этом пишет экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Согласно прогнозу, уровень инфляции на 2022 год составит 6,9%. Отмечу, что в информационной записке к проекту государственного бюджета говорится: «Прогноз основных макроэкономических показателей на 2022 – 2024 годы, представленный Минэкономики, был пересмотрен до начала кризиса в энергетическом секторе. В то же время повышение уровня инфляции в результате роста цен на энергоресурсы и продукты питания может существенно повлиять на реализацию этого прогнозного сценария, который будет более пессимистичным, чем ожидается».

И при этом Национальный банк Молдовы огласил прогноз по уровню инфляции на 2022 год. Эксперты ожидают резкий рост инфляции до 14% только в первой половине следующего года. Отчёт НБМ показывает, что развитие инфляции тесно связано с ростом цен на энергоносители и продовольственные ресурсы. Это означает, что покупательная способность населения снизится. Другими словами, на те же деньги мы сможем покупать меньше товаров и услуг. А если проще, то бюджет с самого начала составлен глубоко ошибочно.

С 1 января 2022 г. ежемесячный платёж за предоставление услуг мобильной связи, как назвали авторы, «налог на роскошь», будет отменён. Неплохой подарок для Orange, Moldcell, не так ли?

PAS утверждает, что во всём мире растут цены. Но во всём мире растут и зарплаты! Просто сравните эти цифры: в Молдове – €140 минимальная зарплата, в Греции – €758, в Испании – €1100, в Германии – €1614, в Ирландии – €1724, в Люксембурге – €2200. Но не всё так плохо. После «небывалых увеличений» зарплат от PAS минимальная зарплата в Молдове составит аж €155 (3100 леев)!

И это бюджет солидарности?

Видимо, потехи ради PAS назвала представленный проект «бюджетом солидарности».

К примеру, расходы вырастут на 13%, что звучит неплохо. Но куда пойдут эти расходы? И вот здесь начинается самое интересное. В то время как большинство сотрудников бюджетного сектора в 2022 году получат в реальном выражении более низкую заработную плату, чем в 2021 году, Майя Санду распределяет миллиарды леев среди своих любимых учреждений. Расходы распределились следующим образом:

– Администрация президента + 9,3% (то есть рост с 29,757 до 32,526 млн леев);

– Конституционный суд – бюджет увеличивается на 13,2%;

– МВД – на 21,4% больше, чем в 2021 г. (+663 млн леев);

– Министерство юстиции – на 15,6 %;

– Государственная канцелярия – на 56,1%! (+248 млн леев).

А теперь давайте проанализируем Приложение № 5 «Объём расходов на персонал бюджетных органов» к проекту закона о государственном бюджете на 2022 год по сравнению с 2021 годом. Речь идёт о росте расходов на зарплаты. Здесь мы увидим увеличение расходов на персонал секретариата парламента на 16%, канцелярии президента – на 13%, Конституционного суда – на 19,4%. Как пишет Ион Кику, «чтобы удовлетворить все эти пожелания Майи Санду, государство вынуждено будет одолжить почти 15 млрд леев, поскольку именно такой дефицит бюджета запланирован на следующий год». При этом расходы Национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды уменьшаются на 2,2% по сравнению с текущим годом, Фонд винограда и вина – на 7,7%, Национального экологического фонда – на 16,3%.

Доходы Фонда социальной поддержки населения составят всего 135,6 млн леев, или на 11 млн леев меньше, чем в текущем году. Источники этого фонда используются для финансирования целевых программ в области социальной помощи, социальных услуг, а также столовых социальной помощи. Теперь самые бедные слои населения лишатся этой возможности.

Фонд субсидирования сельского хозяйства достигнет 1,5 млрд леев. Вроде фантастическая сумма. На самом деле у государства образовался долг перед аграриями в сумме 600 млн леев. Следовательно общий объём фонда упадёт до 900 млн леев, что намного меньше, чем его бюджет в 2020 году.

PAS хвастается тем, что у нас будет повышение заработной платы, но оно не выдержит резкого повышения цен и тарифов. Прогнозируется, что налоги на заработную плату (то есть подоходный налог с населения) принесут в бюджет средства на 13% больше, чем в этом году. И это вы называете социальным бюджетом?

На самом деле PAS увеличила расходы на полицию, силовиков и бюрократию. Такой бюджет говорит о том, что в Молдове формируется полицейско-бюрократическое государство, чья задача будет состоять в том, чтобы подавлять инакомыслие и возможные протесты граждан. Вот такие хорошие времена…

Про европейские цены

PAS утверждает, что во всём мире растут цены. Но во всём мире растут и зарплаты.

Просто сравните эти цифры: в Молдове – €140 минимальная зарплата, в Греции – €758, в Испании – €1100, в Германии – €1614, в Ирландии – €1724, в Люксембурге – €2200.

Но не всё так плохо. После «небывалых увеличений» зарплат от PAS минимальная зарплата в Молдове составит аж €155 (3100 леев)!

В 2022 году бюджетники получат в среднем зарплату на 100 леев больше. Общий рост заработных плат составит 5,9%. Учёные и преподавательский состав получат увеличение на 5,6%, чиновники – на 7,7%, армия и полиция – на 8,6%. Средняя зарплата воспитателя вырастет на 279 леев, учителей – на 340 леев и составит примерно 6000 леев.

Но есть и счастливые исключения из правил. Зарплата М. Санду и И. Гросу вырастет на 1500 леев в месяц. При этом размер реальной зарплаты и пенсии упадёт. Ведь тариф на газ вырос на 139%, на тепло – на 60%, на электроэнергию, производимую Termoelectrica, почти на 100%! Зарплаты в среднем вырастут на 5,9%, а инфляция – минимум на 14 %, по данным Нацбанка. На деле – будет ещё выше.

Одно радует: цены у нас почти европейские. Хоть один плюс от евроинтеграции…

Богдан Цырдя,

политолог