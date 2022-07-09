От двух до трёх месяцев: улицу в центре столицы частично перекроют

От двух до трёх месяцев: улицу в центре столицы частично перекроют

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 11 июля по 10 сентября будет перекрыто дорожное движение по улице 31 Августа в периметре улиц Алексей Щусев и Петру Мовилэ.

Кроме того, в период с 11 июля по 10 октября перекроют участок улицы 31 Августа в периметре улиц Измаил и Чуфля. Данная мера связана с проведением ремонтных работ на улице 31 Августа.

В связи с этим микроавтобус №103 поменяет маршрут движения следующим образом: ул. И. Крянгэ – бул. Штефан чел Маре – ул. С. Лазо, а далее по установленному ранее маршруту.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причинённые неудобства.

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