От 900 до 9000 леев: в Кишиневе начнут штрафовать за разбрасывание мусора

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Примария Кишинева начинает обширную кампанию по уборке, а также по предотвращению беспорядка и наказанию людей, которые не соблюдают чистоту в общественных местах или намеренно мусорят.

Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, новый Регламент об уборке и соблюдении чистоты в Кишиневе предусматривает суровые штрафы для “нерях” – от 900 до 1800 леев или неоплачиваемые работы на благо общества от 20 до 60 часов для физических лиц, и до 9000 леев для юридических лиц.

Каждая претура примет на работу 5 констатирующих агентов (только у сектора Ботаника их будет 7, потому что он самый большой в городе). Агенты будут проверять соблюдение норм уборки и поддержания чистоты на территории муниципия Кишинев, а также будут составлять протоколы за нарушения.

– Ежедневно из секторов столицы вывозятся тонны мусора, который выбрасывают повсюду. Грязь и мусор есть во дворах жилых домов, в парках, под мостами или на берегах столичных рек. Призываю всех граждан сохранять чистоту и порядок в городе и уважать труд людей, которые ежедневно убирают столицу, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Только в прошлом году в Кишиневе установили 843 мусорные урны, причем некоторые в местах, где их никогда не было.

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