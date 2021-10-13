От 13 до 70 леев за штуку: примария Кишинёва получила отличные предложения на закупку экспресс-тестов на COVID-19

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Примария Кишинёва впервые объявила открытый тендер на закупку экспресс-тестов на средства из муниципального бюджета для бесплатного тестирования учителей. Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, предложения представили 17 медицинских компаний.

– Мы получили очень привлекательные предложения по отличным ценам, не встречавшимся до сих пор. Таким образом, стоимость теста варьируется от 13 леев и 17 банов до 70 леев, – рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что при оценке предложений муниципалитет будет руководствоваться объявленными условиями тендера: самая низкая цена и соответствие требованиям ЕС и ВОЗ.

– Мы нуждаемся в поставке этих тестов в ближайшее время, чтобы сделать ещё более безопасным образовательный процесс с присутствием в школах и лицеях. Мы полагаемся на корректность и солидарность компаний-претендентов на протяжении всей процедуры, чтобы не задерживать процесс закупок, так как от этого зависит здоровье людей, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

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