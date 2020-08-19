От 1100 до 3800 леев за гектар: какие компенсации получат молдавские фермеры

От 1100 до 3800 леев за гектар: какие компенсации получат молдавские фермеры

Аграрии, которые пострадали от засухи, получат за каждый гектар от 1100 до 3800 леев компенсации. Увеличение последует после того, как правительство решило предоставить еще 100 млн леев к уже ранее выделенным 200 млн. Размер помощи будет зависеть от вида сельскохозяйственной культуры и площади угодий. 

Так, по 3800 леев за гектар выделят фермерам, выращивающим фрукты, орехи и ягоды. Виноградари получат до 3000 леев за гектар.

По 2100 леев положено производителям рапса. Компенсация за каждый пострадавший гектар пшеницы составит 1500 леев, ячменя – 1530 леев. За перезасев сельхозугодий будет выделено по 1620 леев на гектар, а за каждый гектар овощных плантаций – 2000 леев, пишет ntv.md. Производители гороха смогут рассчитывать на 1100 леев.

Подача документов на получение компенсаций осуществляется в Агентстве по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве.

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