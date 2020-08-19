От 1100 до 3800 леев за гектар: какие компенсации получат молдавские фермеры

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Аграрии, которые пострадали от засухи, получат за каждый гектар от 1100 до 3800 леев компенсации. Увеличение последует после того, как правительство решило предоставить еще 100 млн леев к уже ранее выделенным 200 млн. Размер помощи будет зависеть от вида сельскохозяйственной культуры и площади угодий.

Так, по 3800 леев за гектар выделят фермерам, выращивающим фрукты, орехи и ягоды. Виноградари получат до 3000 леев за гектар.

По 2100 леев положено производителям рапса. Компенсация за каждый пострадавший гектар пшеницы составит 1500 леев, ячменя – 1530 леев. За перезасев сельхозугодий будет выделено по 1620 леев на гектар, а за каждый гектар овощных плантаций – 2000 леев, пишет ntv.md. Производители гороха смогут рассчитывать на 1100 леев.

Подача документов на получение компенсаций осуществляется в Агентстве по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве.

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