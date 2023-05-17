От 10 до 20 леев: Парликов рассказал, каким будет тариф на газ осенью

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Тариф на газ снизится осенью этого года и составит от 10 до 20 леев. Об этом заявил министр энергетики Виктор Парликов. По его словам, летом цена останется высокой, так как всё ещё необходимо покрыть накопленные ранее тарифные отклонения.

– По оценкам НАРЭ, предпосылки для снижения тарифа будут ближе к осени, возможно, даже раньше. Многое будет зависеть не только от устранения отклонений в тарифах, но и от цены, по которой мы сможем приобрести газ для осенне-зимних запасов. Я абсолютно уверен, что цены на газ в холодное время следующего года будут намного меньше, чем прошлой зимой. Убеждён, что самые большие трудности позади. Люди платят за отклонения в тарифах за предыдущий период, и нужно время, чтобы это закончилось, – заявил Парликов, пишет ipn.md.

Осенью тариф на газ, уточнил он, может составить от 10 до 20 леев. Напомним, что сейчас куб стоит 29 леев 27 банов.

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