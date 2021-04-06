Освободить от уплаты электроэнергии пенсионеров и покрыть проценты по кредитам: Додон назвал предлагаемые ПСРМ меры в поддержку граждан и бизнеса (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ в рамках “прямой линии” на “Одноклассниках” развёрнуто объяснил, как возглавляемая им партия предлагает поддержать граждан и бизнес в период ЧП и откуда взять на это деньги. Он также опроверг спекуляции, запущенные его оппонентами.

– Говорят, что Додон хочет украсть миллиард. Какой миллиард? Кто говорит об этом – те, кто украли миллиард долларов и перевели в офшоры? Нынешний президент с её советниками участвовали в этом. Мы не это предлагаем, а конкретные меры, чтобы деньги попали из банков к людям, – сказал он.

Додон отметил, что социалисты видят как минимум три таких меры:

На срок ЧП покрыть за счёт государства все процентные ставки по кредитам физических и юридических лиц; Предоставить прямую помощь в виде определённой суммы денег на каждого официального работника в предприятиях HoReCa и не только; Освободить от уплаты электроэнергии хотя бы на месяц всех пенсионеров страны и другие социально уязвимые категории граждан.

– Что это, плохо, это кража миллиарда? Это деньги из резерва, которые никто не использует. Мы отдадим гражданам и предприятиям, – подчеркнул лидер ПСРМ.

Додон также рассказал, кто и почему противится этому.

– Это правые, команда Майи Санду, которая меня критикует. Они хотят, чтобы было хуже. Чем хуже для народа – тем лучше для них. Против Нацбанк, а это уже государство в государстве, это внешнее управление. Они слушают, что говорит дядя из-за бугра. Считаю, что нужно ставить вопрос ребром. Уверен, большинство граждан будут согласны с этими мерами. Миллиард-полтора леев в месяц максимум, и люди почувствуют, что государство о них заботится в сложный период. Это нужно сделать сейчас, а не через 5-6 месяцев, людям нужно помочь сейчас. Дорога ложка к обеду. Постараюсь сделать всё возможное и убедить в том, что нужно двигаться в этом направлении, – подытожил он.

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