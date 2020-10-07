Осуждённый в Румынии молдаванин пытался вернуться на родину, чтобы скрыться от наказания

Осуждённый в Румынии молдаванин пытался вернуться на родину, чтобы скрыться от наказания

25-летний молдаванин был приговорён в Румынии к 12 годам лишения свободы. Мужчина попытался скрыться на родине, но был задержан сотрудниками Пограничной полиции.

Инцидент произошёл сегодня в пункте пропуска “Албица”, пишет echipa.md. Мужчина был пассажиром автобуса, следовавшего по маршруту “Бухарест-Кишинёв”.

В ходе проверки выяснилось, что гражданин разыскивался властями соседней страны за преступления против собственности. Нарушителя передали местным правоохранителям.

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