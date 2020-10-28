Осуждённого за убийство молдаванина арестовали в Италии. Мужчина скрывался несколько лет

Осуждённого за убийство молдаванина арестовали в Италии. Мужчина скрывался несколько лет

Гражданин Молдовы, осуждённый за убийство на родине, был арестован в Милане. Мужчине удалось сбежать в Италию до вступления приговора в силу. Впоследствии его объявили в международный розыск.

Как сообщает unimedia.info со ссылкой на местную прессу, 56-летний молдаванин убил человека, а в конце 2017 года суд Кишинёва приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Согласно источнику, в полицию поступила информация о возможном прибытии мужчины в Италию по поддельному паспорту. Местные правоохранители обнаружили разыскиваемого в квартире в Милане.

Гражданин был задержан, его ожидает экстрадиция.

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