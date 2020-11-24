Осторожно – воры: в столице поймали двух карманников (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте, а также столичной полиции усилили меры борьбы с мошенниками в транспорте, на рынках и в других местах массового скопления людей.

Так, на днях были задержаны двое мужчин 36 и 40 лет, промышлявших карманными кражами. В первом случае злоумышленник вытащил из кармана 49-летней женщины мобильный телефон. Ущерб составил 6 000 леев.

Во втором случае мужчина, находясь в маршрутном микроавтобусе № 174, вытащил из сумки пассажирки кошелёк с документами и деньгами.

Оба задержанных имеют судимости за аналогичные преступления. Согласно действующему законодательству, им грозит штраф до 42 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

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