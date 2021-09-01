Осторожно! школы закрываются

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О том, как упраздняются классы в учебных заведениях Молдовы

За пять дней до начала нового учебного года, совпавших с общенациональными выходными праздничными днями, Главным управлением образования, молодёжи и спорта муниципия Кишинёв был издан приказ № 01-18/3314 от 26.08.2021 г., где расписано, каким образом должны поступить учебные заведения, которым не удалось набрать в 1-е и 10-е классы необходимое количество учащихся (по закону должно быть не менее двух классов минимум по 25 человек в каждом).

Не по высшему классу

Согласно документу, подписанному врио начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта муниципия Кишинёв Андреем Павалой, не будут утверждены недоукомплектованные 1-е классы в начальной школе-детсаде № 124, гимназии № 86, школе-интернате № 3, гимназии им. С. Грамма и Т. Шевченко. Этим же приказом не будет одобрено укомплектование 10-х классов в лицеях им. Л. Ребряну, Мирча чел Бэтрын, Н. Георгиу, Н. Милеску-Спэтару, М. Басараб, «Рамбам» и А. Чехова.

Руководство муниципального профильного управления рекомендовало образовательным учреждениям, не набравшим 1-е и 10-е классы, перевести детей в другие учебные заведения. Для первоклассников с русским языком обучения – в лицеи им. Д. Кантемира, И. С. Нечуй-Левицкого, «Дачия», М. Басараб и в начальную школу № 95; для обучающихся на госязыке – в гимназию №7. Для 10-х классов с молдавским языком обучения гуманитарного профиля предлагается продолжить учёбу в лицеях им. В. Александри, Е. Алистар, а реального профиля – в лицеях им. Т. Владимиреску и М. Эминеску. Для 10-х классов с русским языком обучения обоих профилей – в лицеи им. М. Басараб, В. Лупу и И. С. Нечуй-Левицкого.

Вместе с тем руководство управления образования рекомендовало директорам школ поставить в известность родителей о грядущей смене учебного заведения их детьми. И это за пять дней до нового учебного года, которые в стране к тому же объявлены выходными по случаю Дня независимости и национального праздника языка Limba noastră.

Практика публиковать судьбоносные документы 26 августа, накануне затяжных выходных, унаследована со времён Киртоакэ. Её нужно искоренять. Она ничего не даёт, кроме ощущения беспомощности и озлобления родителей и учеников (будущих избирателей, не забывайте!) и впечатления абсолютного безразличия властей к человеческим судьбам.

Никто не развалит. Точка

Приказ муниципального управления образования моментально попал в социальные сети и стал распространяться со скоростью вируса. Учитывая, что в данном документе речь идёт о столичных средних общеобразовательных школах, многие пользователи стали отмечать в своих постах мэра Иона Чебана, требуя от него ответа на вопросы: «Почему в оглашённом списке большая часть – русскоязычные учебные заведения?», «Означает ли отказ от формирования 1-х и 10-х классов, что в скором времени они будут оптимизированы?».

Экс-председатель комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте РМ журналист Елена Левицкая-Пахомова в своём ТГ-канале написала, что голосовала за Иона Чебана, поддерживает его, но это не означает, что не будет аргументированно критиковать действия команды мэрии. «Я знаю, о каких учебных заведениях идёт речь, видимо, лучше, чем сотрудники муниципального управления образования. Уже понятно, что им придётся пересмотреть своё решение с учётом реальной ситуации и волны возмущения, которая поднялась. Практика публиковать судьбоносные документы 26 августа, накануне затяжных выходных, унаследована со времён Киртоакэ. Её нужно искоренять. Она ничего не даёт, кроме ощущения беспомощности и озлобления родителей и учеников (будущих избирателей, не забывайте!) и впечатления абсолютного безразличия властей к человеческим судьбам. Всё – блеф, кроме жизни конкретного человека. Так же нас могут перемолоть, а это дети».

Мэр Кишинёва Ион Чебан заверил, что перечисленные в приказе учебные заведения не будут оптимизированы. Он ответил коротко на задаваемый ему один и тот же вопрос об упразднении школ: «Никто и ничего закрывать не будет. Никто и ничего разваливать не будет. Точка».

Штормило от приказа

Понятное дело, что приказ управления образования расстроил директоров перечисленных в нём учебных заведений и в буквальном смысле шокировал родителей, которые прекрасно понимают, что значит для ребёнка резко сменить школу и влиться в абсолютно чужую обстановку. Тем более что на это отвели в буквальном смысле ноль часов и ноль минут из-за выходных.

Директора школ, получив приказ из управления образования, по чатам распространили его, чтобы поставить в известность родителей. Последние (верней, часть из них) выказывали недовольство администрации учебных заведений – дескать, почему так поздно извещаете. Но некоторые руководители школ, знающие законодательство и видящие, что не удаётся набрать необходимое количество детей, обратились в Минобразования с письменным запросом разрешить открыть хотя бы один укомплектованный класс в учебном заведении.

Так случилось и в лицее им. Н. Милеску-Спэтару. Его директор Говхар Буйницкая, узнав об отказе открыть в их лицее один 10-й класс, написала об этом письмо в родительском чате, где всё подробно изложила. «Нас уже более двух суток штормит из-за письма Главного управления образования, молодёжи и спорта (ГУОМС) о запрете открывать 10-й класс в нашем лицее в этом учебном году. В регламенте о приёме в 10-й класс написано, что лицей обязательно должен набрать минимум два 10-х класса. Каждый год мы набирали минимум два – реального и гуманитарного направления, а в прошлом году открыли даже три 10-х класса. В этом году были очень маленькие 9-е классы, и из 44 выпускников было практически невозможно набрать 50 человек. Набрали один класс (28 учащихся), сообщили детям, и они активно включились в подготовку лицея к началу учебного года. А утром 26 августа пришли ещё двое учащихся, чтобы поступить к нам в 10-й класс. Итого был сформирован один 10-й класс из 30 человек», – расписала родителям подробности Г. Буйницкая.

Директор посетовала, что 26 августа в 15:00 по телефону ей сообщили, что ходатайство о разрешении на открытие одного 10-го класса отклонено, так как это нарушение регламента.

«Что делать?! Набрали хороший, сильный класс, и как сообщить эту новость детям, их родителям?! На моё телефонное обращение с просьбой сделать исключение, руководство ГУОМС сослалось на регламент о приёме в 10-й класс. Значит, надо ещё 20 учеников набрать, чтобы позволили открыть два 10-х класса. Где их взять?» – задалась вопросом директор лицея.

Единичный пример

К счастью, в данном конкретном случае всё сложилось хорошо. Узнав о грядущем упразднении 10-го класса в лицее им. Н. Милеску-Спэтару, родители забили тревогу, и уже 29 августа стало известно, что столичная власть разрешит отступить от положений закона и дети сядут за парты своего родного учебного заведения.

Известие обрадовало педагогов, учащихся и родителей. Ещё бы, ведь у этого лицея прекрасная репутация – он сильный, там не берут взяток, не доплачивают учителям, по-человечески относятся к детям, как следует со слов родителей. К тому же в лицее много кружков по интересам, проводятся конкурсы и различные экскурсии. И самый главный показатель, как отмечают родители, из окончивших в этом году лицей выпускников большая часть поступила в вузы на бюджетные места.

Елена Левицкая-Пахомова, выступившая в защиту лицея, отметила, что не может остаться в стороне от проблемы по нескольким причинам. Во-первых, потому что уничтожают хороший лицей, который окончил её сын. Во-вторых, школы должны быть территориально доступными, ведь впереди ещё более малочисленное поколение. В-третьих, в списке на грядущую реорганизацию были преимущественно (90%) русские школы, что более чем странно.

– По ещё более странной причине детям из сильных лицеев, где не сформировано два лицейских класса, было предложено перейти в более слабые, где (внимание!) долгие годы формируется по одному лицейскому классу. Думаю, есть место для проверки деятельности и лицеев, и управления образования. Сговор? Есть вероятность, – предполагает Е. Левицкая-Пахомова.

Но если история с открытием 10-го класса в лицее им. Н. Милеску-Спэтару завершилась благополучно, то не факт, что навстречу пойдут и администрациям других учебных заведений страны с малым количеством учащихся. А если учесть, что всё больше граждан уезжает из нашей страны, увозя своих детей, то страшно подумать, что вскоре школы можно будет пересчитать по пальцам.

Мнение

Продуманный ход

Юлия Семёнова, аналитик, председатель Ассоциации русскоязычных журналистов Молдовы:

– Нужно менять законодательство в сфере образования. Сейчас школам выделяют деньги в зависимости от числа учеников, поэтому малочисленные учебные заведения могут сами не удержаться на плаву. Это придумано в рамках оптимизации, чтобы сократить число учебных заведений. Если местные власти могут их поддерживать – поддержат, если нет – нет. Так как детей сейчас мало, многие русскоязычные семьи отдают детей в школы с преподаванием на государственном языке – вот и возникает такая ситуация.

Подготовила Любовь Чегаровская