Осторожно: орудуют карманники! Полиция просит граждан быть бдительными

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Сотрудники столичной полиции ежедневно проводят мероприятия по информированию населения и предупреждению карманных краж. Граждан призывают быть внимательными и соблюдать все рекомендуемые меры безопасности.

По данным пресс-службы столичной полиции, чаще всего карманные кражи происходят спонтанно. Воры пользуются невнимательностью граждан.

Чтобы не стать жертвой карманника в общественном транспорте, полиция рекомендует следующее:

обращайте внимание на поведение других пассажиров;

держите сумку или кошелёк перед собой;

если вы чувствуете, что рядом с вами находятся подозрительные люди, старайтесь сменить место;

не держите деньги, кошельки, телефоны в задних карманах брюк или наружных карманах одежды;

если у вас при себе крупная сумма денег, старайтесь избегать поездок в общественном транспорте, попросите знакомых подвести вас или закажите такси;

не спите в общественном транспорте;

если вы едете в общественном транспорте в позднее время, когда нет пассажиров, выбирайте места ближе к водителю.

На рынках или в магазинах рекомендуется соблюдать следующие правила:

старайтесь избегать столпотворений;

не оставляйте кошелёк в сумке с продуктами;

остерегайтесь посторонних глаз, когда вытаскиваете деньги из кошелька;

в первую очередь проследите за тем, чтобы в безопасном месте находился кошелёк, а не покупки;

не держите деньги, документы и ключи в одном месте;

не хвастайтесь, что у вас есть крупная сумма денег;

внимательно следите за людьми, которые якобы случайно несут в руках какой-либо предмет одежды – воры используют этот метод, чтобы спрятать руку;

будьте внимательными, когда снимаете деньги с банковской карты.

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