Осторожно: орудуют карманники! Полиция просит граждан быть бдительными

Сотрудники столичной полиции ежедневно проводят мероприятия по информированию населения и предупреждению карманных краж. Граждан призывают быть внимательными и соблюдать все рекомендуемые меры безопасности.
По данным пресс-службы столичной полиции, чаще всего карманные кражи происходят спонтанно. Воры пользуются невнимательностью граждан.
Чтобы не стать жертвой карманника в общественном транспорте, полиция рекомендует следующее:
- обращайте внимание на поведение других пассажиров;
- держите сумку или кошелёк перед собой;
- если вы чувствуете, что рядом с вами находятся подозрительные люди, старайтесь сменить место;
- не держите деньги, кошельки, телефоны в задних карманах брюк или наружных карманах одежды;
- если у вас при себе крупная сумма денег, старайтесь избегать поездок в общественном транспорте, попросите знакомых подвести вас или закажите такси;
- не спите в общественном транспорте;
- если вы едете в общественном транспорте в позднее время, когда нет пассажиров, выбирайте места ближе к водителю.
На рынках или в магазинах рекомендуется соблюдать следующие правила:
- старайтесь избегать столпотворений;
- не оставляйте кошелёк в сумке с продуктами;
- остерегайтесь посторонних глаз, когда вытаскиваете деньги из кошелька;
- в первую очередь проследите за тем, чтобы в безопасном месте находился кошелёк, а не покупки;
- не держите деньги, документы и ключи в одном месте;
- не хвастайтесь, что у вас есть крупная сумма денег;
- внимательно следите за людьми, которые якобы случайно несут в руках какой-либо предмет одежды – воры используют этот метод, чтобы спрятать руку;
- будьте внимательными, когда снимаете деньги с банковской карты.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии