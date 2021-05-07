Осторожно: орудуют карманники! Полиция просит граждан быть бдительными

Осторожно: орудуют карманники! Полиция просит граждан быть бдительными

Сотрудники столичной полиции ежедневно проводят мероприятия по информированию населения и предупреждению карманных краж. Граждан призывают быть внимательными и соблюдать все рекомендуемые меры безопасности. 

По данным пресс-службы столичной полиции, чаще всего карманные кражи происходят спонтанно. Воры пользуются невнимательностью граждан.

Чтобы не стать жертвой карманника в общественном транспорте, полиция рекомендует следующее:

  • обращайте внимание на поведение других пассажиров;
  • держите сумку или кошелёк перед собой;
  • если вы чувствуете, что рядом с вами находятся подозрительные люди, старайтесь сменить место;
  • не держите деньги, кошельки, телефоны в задних карманах брюк или наружных карманах одежды;
  • если у вас при себе крупная сумма денег, старайтесь избегать поездок в общественном транспорте, попросите знакомых подвести вас или закажите такси;
  • не спите в общественном транспорте;
  • если вы едете в общественном транспорте в позднее время, когда нет пассажиров, выбирайте места ближе к водителю.

На рынках или в магазинах рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • старайтесь избегать столпотворений;
  • не оставляйте кошелёк в сумке с продуктами;
  • остерегайтесь посторонних глаз, когда вытаскиваете деньги из кошелька;
  • в первую очередь проследите за тем, чтобы в безопасном месте находился кошелёк, а не покупки;
  • не держите деньги, документы и ключи в одном месте;
  • не хвастайтесь, что у вас есть крупная сумма денег;
  • внимательно следите за людьми, которые якобы случайно несут в руках какой-либо предмет одежды – воры используют этот метод, чтобы спрятать руку;
  • будьте внимательными, когда снимаете деньги с банковской карты.

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