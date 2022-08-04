Осторожно! Мошенники от имени “Молдовагаз” запустили в соцсетях фейковую госпрограмму

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АО “Молдовагаз” призывает граждан и предпринимателей игнорировать эти сообщения и ни в коем случае не перечислять на данные платформы свои финансовые средства.

В ведомстве сообщили, что АО “Молдовагаз” не имеет никакого отношения к так называемой государственной программе микроинвестирования и возможности удалённого заработка, о которых сообщается в соцсетях от имени предприятия и правительства.

– Данные сообщения являются не чем иным, как актом мошенничества, о чём извещены правоохранительные органы, – говорится в сообщении компании.

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