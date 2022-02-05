Осторожно, лёд тонкий! Предупреждение действует до 14 февраля

Осторожно, лёд тонкий! Предупреждение действует до 14 февраля

Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы продлил до 14 февраля предупреждение об опасности ледовых образований на поверхности водоёмов после ночных морозов.

По сообщению гидрологов, с 4 по 14 февраля прогнозируется постепенное разрушение ледовых образований. Лёд на водоемах будет непрочным и пропитанным водой, выходить на него опасно, передаёт moldpres.md.

В связи с этим спасатели призывают население быть внимательными вблизи водоёмов. Предупреждение в первую очередь касается родителей, которые должны следить за тем, где играют их дети. Любителям зимней рыбалки также следует быть осторожными.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни немного потеплеет. Днём воздух прогреется до +9 градусов, в ночные часы будет от 0 до -6 градусов.

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