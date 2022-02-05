Осторожно, лёд тонкий! Предупреждение действует до 14 февраля

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Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы продлил до 14 февраля предупреждение об опасности ледовых образований на поверхности водоёмов после ночных морозов.

По сообщению гидрологов, с 4 по 14 февраля прогнозируется постепенное разрушение ледовых образований. Лёд на водоемах будет непрочным и пропитанным водой, выходить на него опасно, передаёт moldpres.md.

В связи с этим спасатели призывают население быть внимательными вблизи водоёмов. Предупреждение в первую очередь касается родителей, которые должны следить за тем, где играют их дети. Любителям зимней рыбалки также следует быть осторожными.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни немного потеплеет. Днём воздух прогреется до +9 градусов, в ночные часы будет от 0 до -6 градусов.

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