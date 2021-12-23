Осторожно, лёд тонкий! Граждан предупреждают об опасности нахождения вблизи и на водоёмах

0

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) предупреждает граждан, что лёд, который образовался на водоёмах страны в результате морозов, ещё не окреп, поэтому выходить на него опасно.

По данным пресс-службы ГИЧС, толщина льда не превышает 8-10 см, поэтому гражданам настоятельно рекомендуют не торопиться выходить на рыбалку и не гулять по тонкому льду. Для того, чтобы лёд на водоёмах не представлял опасности, температура воздуха должна быть ниже нуля несколько дней подряд, утверждают специалисты. Колебания температуры приводят к образованию наледи – она опасна для людей, которые любят гулять по льду, кататься на коньках или ловить рыбу.

Особое внимание нужно уделять несовершеннолетним. Родителей призывают следить за детьми и строго запрещать им играть вблизи водоёмов. В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить в службу 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.