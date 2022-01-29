Осторожно, лёд тонкий! ГИЧС запустил информационную кампанию

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) запустил кампанию по предотвращению случаев провала под лёд на водоёмах. В выходные дни спасатели будут инспектировать реки и озёра и информировать население об опасности выхода на тонкий лёд.

Сегодня акция была проведена на озере Ватра вблизи Кишинёва. Там десятки человек рыбачили, несмотря на то, что лёд очень тонкий. Сотрудники ГИЧС призвали рыбаков покинуть озеро и объяснили, что находиться в таких условиях на льду очень опасно. В рамках акции спасатели раздали информационные листовки и дали полезные советы о том, как действовать в случае провала под лёд.

Граждан призвали быть внимательными и отказаться от рыбалки на льду. Чтобы не подвергаться опасности, толщина льда на водоёме должна превышать 10-12 см.

По данным ГИЧС, в Республике Молдова насчитывается более 4100 водоёмов, только 19 из них оборудованы спасательными станциями.

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