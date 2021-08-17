Осторожно, дорожные работы! Движение по некоторым национальным трассам затруднено

Осторожно, дорожные работы! Движение по некоторым национальным трассам затруднено

Государственная администрация автомобильных дорог предупреждает водителей, что на некоторых трассах в Штефан-Водском, Кагульском, Тараклийском и Унгенском районах затруднено дорожное движение в связи с проведением дорожных работ. 

Речь идёт о следующих национальных трассах:

  • R30 Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ – граница с Украиной, 69 км – 78 км (участок Штефан-Водэ – Новые Раскаецы Штефан-Водского района);
  • R32 M3 – Вулканешты – Кагул – Тараклия, 31 км – 66 км (участок Московей – Балабану, в Кагульском и Тараклийском районах);
  • G91 – Унгень – Бэрбоень – Немцень – M1, 4 км – 32 км (участок Унгень – Костулень – Мэкэрешть Унгенского района). 

Водителей призывают двигаться по вышеуказанным участкам со скоростью не более 30 км/ч и соблюдать дистанцию между транспортными средствами не меньше 70 метров. 

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