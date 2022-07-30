Остеопат назвал необычный способ поднять иммунитет

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Гвоздестояние стимулирует выработку гормонов, регулирующих иммунитет и иные защитные механизмы организма. Об этом рассказал российский врач-остеопат Сергей Евдокимов.

Гвоздестояние — это древняя практика. В её основе лежит стимуляция нервных окончаний на ногах. То есть, когда человек становится на гвозди, происходит реакция, близкая к шоку. В это время все системы организма мобилизуются. Нервная система начинает проверять те отделы организма, где произошёл, по её мнению, сильный сбой. Массово выкидываются гормоны, в том числе адреналин и норадреналин. Которые регулируют многие процессы в нашем организме, в том числе иммунитет и все защитные механизмы, — объяснил эксперт.

По его словам, пишет ura.news. гвозди помогут справиться со страхами.

На ногах находятся нервные окончания, которые напрямую переходят в спиной мозг. Поэтому, стимулируя ноги, можно простимулировать всю нервную систему. Это дает сильный психологический эффект. Эту практику можно использовать, как работу с зажимами и страхами. Наверное, вы слышали, что страх живёт в ногах, — отметил врач.

Остеопат назвал основные противопоказания к гвоздестоянию.

Это сердечные патологии, потому что выброс адреналина повышает давление, увеличивает сердцебиение. У человека, который имеет проблемы с сердцем, может быть обострение. Я бы не рекомендовал гвозди психически нездоровым людям. Любая дополнительная стимуляция может вызвать у них обострение заболевания. На тех, кто имеет патологии на уровне стоп и сосудистые заболевания ног, может также негативно повлиять, — заключил остеопат.

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