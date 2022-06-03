Оставляли без квартир уязвимых граждан: под суд пойдёт банда квартирных мошенников

Оставляли без квартир уязвимых граждан: под суд пойдёт банда квартирных мошенников

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд дело в отношении двух лиц, причастных к трём эпизодам мошенничества в особо крупном размере.

Подсудимые совместно с сообщниками в 2018 году занимались мошенничеством с недвижимостью. Согласно материалам дела, они находили социально уязвимых граждан или людей с психическими отклонениями из Кишинёва, владеющих недвижимостью и накопивших долги за коммунальные услуги. Мошенники обещали жертвам дома в сельской местности с полной выплатой долгов. Впоследствии они подделывали документы и мошенническим образом отчуждали жилплощадь.

В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению других лиц, причастных к преступной схеме.

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