Оставят и без пиццы, и без денег: в Молдове выявили новую схему онлайн-мошенничества

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Как только не изощряются мошенники для того, чтобы получить доступ к чужим банковским картам. Так, например, в Молдове начала набирать обороты новая схема фишинга, основанная на создании фейковых сайтов по доставке пиццы или предоставлении услуг кейтеринга. С начала июня участились случаи данного вида мошенничества. В полиции рассказали, в чём суть уловок.

Так, преступники создают веб-страницы, похожие на настоящие сайты различных компаний, которые занимаются доставкой еды на заказ. Они первыми всплывают в поисковых службах типа Google или Яндекс. При оформлении заказа на фейковом сайте граждане вписывают данные карты, а также полученный по SMS код безопасности для подтверждения транзакции. После этого мошенники снимают все финансовые средства с карты заказчика.

В связи с этим полиция призывает граждан не вводить данные банковских карт на сомнительных сайтах и внимательно изучать название сайта, прежде чем осуществлять транзакцию. Также рекомендуется ежемесячно проверять выписку по банковскому счёту, а в случае обнаружения подозрительных транзакций следует сообщить об этом в банк. Следует помнить, что никто (даже банковский работник) не вправе запрашивать и проверять конфиденциальные данные, такие как пароль, номер карты или PIN-код, по электронной почте или SMS.

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