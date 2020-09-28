Оставили нового знакомого без денег и телефона: задержаны двое грабителей

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Это 17-летний и 23-летний уроженцы Дондюшанского района.

16 сентября в полицию сектора Центр обратился 18-летний пострадавший. Юноша рассказал, что познакомился на улице с двумя парнями. Компания распивала алкоголь. Впоследствии новые знакомые силой отобрали у жертвы телефон и деньги, после чего скрылись.

Подозреваемые в скором времени были задержаны. Они признали свою вину, сообщив, что в момент совершения кражи находились в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно действующему законодательству, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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