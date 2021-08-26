Оставили Молдову без “о”: правительство допустило грубую ошибку в программе празднования Дня независимости

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Президент Республики “Молдвы” и премьер-министр Республики “Молдвы” будут присутствовать на завтрашнем военном параде по случаю Дня независимости. Пресс-служба правительства дважды допустила грубую ошибку при написании названия страны в программе празднования Дня независимости.

Напомним, пресс-сектерарём Натальи Гаврилицы является двоюродная сестра Майи Санду, Анастасия Табурчану.

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