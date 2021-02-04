Оставила записку и ушла: в Тирасполе ищут девочку-подростка

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14-летняя Карина Халзанова живёт в районе Красные Казармы. Сегодня в 7 утра, пока все спали, она ушла из дома, оставив записку: «Не ищите меня».

Такое же сообщение девочка написала своему другу в социальной сети. Родственники говорят, что она ссорилась с мамой из-за учёбы. В школу пойти не могла, потому что у них удалёнка. Семья обратилась к правоохранителям, передаёт tsv.md.

Карина была одета в сиреневый батник с белыми надписями, бежевые штаны и белые кроссовки. Всех, кто видел девочку, или знает, где она находится, просят звонить по номеру 077980021.

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