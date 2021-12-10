Оставила ребёнка без присмотра: на нерадивую мать завели уголовное дело

0

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Бендер. Она обвиняется в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению по малолетству.

Инцидент произошёл в сентябре. Случайная прохожая заметила 2-летнего малыша, который ходил по проезжей части. Из одежды на мальчике был только подгузник, на ногах – тряпичные туфли. Поблизости никого из взрослых не оказалось, и женщина сообщила о беспризорном ребёнке в милицию.

Его матерью оказалась 25-летняя жительница Бендер. Обнаружили её в одном из частных домов, женщина была пьяна. С ней был ещё один трёхмесячный сын. В отношении матери возбудили уголовное дело, пишет novostipmr.com.

В процессе расследования выяснилось, что женщина неделю беспробудно употребляла спиртное в доме своей знакомой, куда пришла с маленькими сыновьями. Всё это время дети находились в антисанитарных условиях. Трёхмесячный мальчик спал вместе с пьяной матерью, а старший – двухлетний – был предоставлен сам себе. Оставаясь длительное время без присмотра взрослых, ребёнок беспрепятственно вышел из дома.

Теперь обвиняемой за преступное отношение к собственным детям, кроме уголовной ответственности, грозит и лишение родительских прав.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.