Оставила ребенка: 3-летнюю малышку без присмотра родителей нашли на улице

0

Правоохранителям поступило сообщение: в общежитии на улице Юбилейной в Рыбнице без присмотра находится 3-летняя девочка. Мать отсутствует по месту жительства уже три дня. У малышки сильный жар и слышны хрипы.

Была вызвана скорая помощь. После осмотра фельдшер приняла решение о госпитализации ребёнка с предварительным диагнозом «пневмония». К маленькой пациентке приехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и сопроводили в стационар, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

О том, что дочь в больнице, женщина узнала от соседей. Вечером она уже была в лечебном учреждении вместе с ребёнком. Где пребывала до этого времени, органам правопорядка пояснить не могла. Сейчас малютка идёт на поправку. Предварительный диагноз подтвердился. Состояние девочки улучшилось. Мама с ней в инфекционном отделении рыбницкой больницы.

Как выяснилось, 25-летняя женщина часто уходит из дома, оставляет девочку у малознакомых людей. Известно, что горожанка состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель. Нигде не работает. Несколько лет назад инспекторы ходатайствовали о лишении её родительских прав, однако суд решил оставить ребёнка с мамой. После выписки рыбничанку привлекут к очередной административной ответственности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.