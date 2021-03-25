Оставил записку: в Кишинёве разбился пенсионер, выпав из окна

Оставил записку: в Кишинёве разбился пенсионер, выпав из окна

Трагедия произошла накануне в столичном секторе Рышкановка.

Как рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, 82-летний мужчина сбросился с 4-го этажа жилого дома. Известно, что в момент случившегося дома была супруга погибшего.

Мужчина оставил на двери записку с номером телефона дочери. Из беседы с ней выяснилось, что у мужчины не было каких-либо серьёзных заболеваний, пишет deschide.md.

Все обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

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