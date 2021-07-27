Оставил портмоне на капоте: забывчивому мужчине вернули утерянную вещь

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Садясь в автомобиль, житель Тирасполя забыл своё портмоне на крыше машины. Обнаружил пропажу, когда приехал домой.

Мужчина обратился за помощью в дежурную часть, пишет mvdpmr.org. С помощью уличных камер сотрудники уголовного розыска выяснили, кто нашёл утерянную вещь.

Как оказалось, на повороте бумажник упал с крыши авто. Его поднял прохожий. Личность мужчины установили: им оказался 47-летний житель Слободзеи.

В кошельке находились наличные и банковские карты. Всё в целости было возвращено владельцу.

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