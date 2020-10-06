Оставил “отдыхать” пьяную подругу: мужчина обнаружил труп сельчанки

Оставил “отдыхать” пьяную подругу: мужчина обнаружил труп сельчанки

Правоохранителям житель села Коротное рассказал, что на заброшенной территории бывших очистных сооружений лежит тело его сожительницы.

По словам мужчины, они отдыхали у друзей и изрядно выпили. По дороге женщина с трудом держалась на ногах, постоянно падала. Мужчина решил оставить свою подругу на территории очистных сооружений, а сам ушёл домой.

На следующий день вернулся и увидел, что подруга лежит без сознания. Испугавшись, мужчина рассказал обо всём милиционерам.

По факту случившегося проводится разбирательство.

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